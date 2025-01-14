«Россети Юг» возглавил Алексей Рыбин

Новым руководителем ПАО «Россети Юг» назначен Алексей Рыбин. Он работает в компании с 2012 года, в последнее время возглавлял филиал «Волгоградэнерго» и дочернее общество «Волгоградские межрайонные электрические сети» — информирует пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Россети Юг» Фото: Пресс-служба «Россети Юг»

Стаж Алексея Рыбина в энергетике превышает 30 лет. Под его руководством в Ростовской области введена в эксплуатацию 110 КВт подстанция «Слюсарево», которая обрабатывает мощности Котовского ветропарка. Новый глава организации имеет опыт работы на руководящих должностях предприятий магистральных электросетей, региональных органов власти и тарифного регулирования.

На посту гендиректора «Россетей Юг» Алексей Рыбин сменил Бориса Эбзеева, ушедшего с должности. Его, в свою очередь, назначили главой компании «Россети Центр».

Дмитрий Ковалевский