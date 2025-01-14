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Коммерсантъ FM
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Группа Village People выступит на мероприятиях по случаю инаугурации Трампа

Лидер группы Village People Виктор Уиллис сообщил, что коллектив 19 января выступит на нескольких мероприятиях в Вашингтоне, посвященных инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Он отметил, что часто используемая республиканцем композиция группы «Y.M.C.A.» — это всемирный гимн, который, как надеются участники коллектива, поможет объединить страну после «бурной президентской гонки». Сама церемония вступления господина Трампа в должность президента пройдет 20 января.

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Солист Village People Виктор Уиллис на джазовом фестивале, 2023 год

Солист Village People Виктор Уиллис на джазовом фестивале, 2023 год

Фото: Gari Garaialde / Redferns

Дональд Трамп танцует на предвыборном митинге в Карсон-Сити, штат Невада, 2020 год

Дональд Трамп танцует на предвыборном митинге в Карсон-Сити, штат Невада, 2020 год

Фото: Alex Brandon / AP

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Солист Village People Виктор Уиллис на джазовом фестивале, 2023 год

Фото: Gari Garaialde / Redferns

Дональд Трамп танцует на предвыборном митинге в Карсон-Сити, штат Невада, 2020 год

Фото: Alex Brandon / AP

«Мы приняли приглашение команды избранного президента Дональда Трампа поучаствовать в мероприятиях по случаю инаугурации, в том числе минимум в одном, где будет присутствовать избранный президент. Мы знаем, что не все будут рады услышать это, но мы считаем, что музыку нужно исполнять, не обращая внимания на политику»,— написал музыкант в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Одну из песен группы — «Y.M.C.A.», которая была записана в 1978 году, Дональд Трамп сделал своей визитной карточкой. Он использовал ее на выступлениях и завершал ей свои митинги. В ноябре, после победы господина Трампа на выборах, его митинг завершился композицией «Y.M.C.A.», а сам он ушел со сцены пританцовывая.

В мае 2023 года в сети появилось видео с мероприятия в резиденции Дональда Трампа, где выступают музыканты, похожие на Village People. После этого лидер группы потребовал от Дональда Трампа перестать использовать образы и песни коллектива, писал портал TMZ. Участники коллектива утверждали, что на видео выступали пародисты, а сами музыканты не давали господину Трампу разрешения на использование песен и их образов.

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