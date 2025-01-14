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В Уфе изменили схему двух автобусных маршрутов

В Уфе изменилась схема автобусных маршрутов № 167п «Уфимский ДОК — СТЦ "Мега"» и 258п «ЖК "Город природы" — Уфимский ДОК». По информации пресс-службы регионального минтранса, решение приняли по просьбам горожан и для повышения безопасности и качества транспортного обслуживания населения.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Маршрут № 258п продлили до остановки ЖК «Город природы». Также автобусы больше не заезжают на улицу Генерала Кусимова.

Автобусы по маршруту №167п теперь ходят с заездом на остановку Академика Сулейманова в южном направлении, в обратном направлении — без заезда. Маршрут проходит по улице Заки Валиди до телецентра с остановкой на Гостином дворе.

Венера Хисамова

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