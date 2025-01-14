Суд обязал власти Москвы купить квартиру родившейся в ссылке пенсионерке

Пресненский суд Москвы удовлетворил иск пенсионерки Елизаветы Михайловой к департаменту городского имущества (ДГИ) и обязал таким образом власти столицы предоставить женщине социальную выплату на покупку жилья. Об этом рассказали «РИА Новости» в суде.

«Суд удовлетворил исковые требования Михайловой Е. С. и прокуратуры города Москвы к ДГИ города Москвы в рамках жилищного спора»,— сообщил собеседник информагентства.

Елизавета Михайлова родилась в ссылке, в которой ее семья находилась с 1930-х годов. Однако до этого, по словам пенсионерки, ее отцу, находившемуся на дипломатической работе в Азербайджане.

В 1937 году мужчину арестовали по обвинению в участии в контрреволюционной организации и приговорили к восьми годам заключения. Госпожа Михайлова на протяжении длительного периода времени пыталась получить первоочередное право на квартиру в городе, где ее родители проживали до ареста и ссылки.