Дело совладельца пермской инвесткомпании направлено на новое рассмотрение

Пермский краевой суд отменил обвинительный приговор предпринимателю из Калининграда Дмитрию Попову, сообщает «РБК-Пермь». Совладелец группы компаний «Витус» 1 августа этого года был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. Как установил Ленинский райсуд Перми, господин Попов организовал получение займов, которые были заведомо невозвратными, и в итоге не вернул деньги. Сумма ущерба составила более 504,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Зернин Фото: Анатолий Зернин

Дмитрий Попов и его защита с выводами суда не согласились. Осужденный настаивал на своем оправдании. В итоге Пермский краевой суд приговор Ленинского районного суда отменил и вернул дело в прокуратуру.