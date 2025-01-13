«Авторы задумали устройство именно как элемент декора, дополняющий интерьер»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о совместной разработке компаний E Ink, PocketBook и Sharp Ink, которые создали дисплей с электронными чернилами для демонстрации искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pocketbook international SA Фото: Pocketbook international SA

Компании E Ink, PocketBook и Sharp объединили усилия для создания цифровой рамки нового типа InkPoster. Пользователь может выводить желаемый контент: картины, фотографии и другие изображения на экран с цветными электронными чернилами. Авторы задумали InkPoster именно как элемент декора, дополняющий интерьер или создающий акцент в помещении. В том числе поэтому в линейке такая разнообразная размерная сетка: 13,3 дюйма по диагонали, 28,5 дюймов или 31,5 дюйма. В последнем варианте экран имеет QHD разрешение или 2560 на 1440 пикселей. Много это или мало с точки зрения детализации каждый конкретный пользователь решит сам, исходя из степени своей искушенности или придирчивости. Для рабочего дисплея, например, обозначенные показатели хороши. При этом наше лицо обычно довольно близко к офисному или домашнему монитору. Разглядывать InkPoster с такого же расстояния, я уверен, придется редко, как и обычные фотографии или картины в квартире.

В InkPoster разработчики применили новейшую технологию E Ink Spectra 6. Она отображает до 60 тыс. цветов. Это на порядки отстает от возможностей IPS- или OLED-мониторов, но все равно достаточно, чтобы человеческое зрение приняло выдаваемое за желаемое. К тому же, как и любой дисплей на электронных чернилах, InkPoster лишен бликов или мерцания. Еще, в отличие от привычных цифровых рамок, в InkPoster нет подсветки. Значит, он не нарушит сон, и его можно спокойно размещать в спальне. Пожалуй, главное достоинство гаджета — энергоэффективность. Заряжать его надо примерно раз в год, заверяют создатели. Этому способствует не только сама технология электронных чернил, но и батарея с емкостью до 20 000 мАч.

Для беспроводного управления контентом InkPoster оснастили Wi-Fi и Bluetooth. Потенциальные владельцы смогут выводить на экран не только собственные изображения, но и воспользоваться специальной библиотекой с тысячами кураторских работ. Неизбежный признак технологии электронных чернил не обошел стороной и InkPoster. Обновление изображения на экране занимает несколько секунд. Но это все равно быстрее и проще, чем менять местами и хранить дома множество реальных картин. Стоимость совместной разработки E Ink, PocketBook и Sharp варьируется от $599 до $2,4 тыс.

Александр Леви