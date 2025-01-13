В конце весны мазут может всплыть в районе Большого Сочи

В акватории Сириуса и Сочи специалисты не обнаружили следов мазута, однако в мае-июне нефтепродукт может всплыть в районе Большого Сочи. Об этом сообщает пресс-служба федеральной территории Сириус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: SR Data Фото: SR Data

Сотрудники компании SR Data, работающей в Инновационном научно-технологическом центре «Сириус», провели анализ последствий аварии в Керченском проливе с использованием спутниковых снимков. Эти данные позволяют предварительно оценить масштаб экологической ситуации и отслеживать распространение мазута в Черном море.

Спутниковые изображения, предоставляемые SR Data, направляют в администрацию Краснодарского края и Сириуса, а также общественным организациям, в том числе всероссийскому экологическому движению «Экосистема». Это сотрудничество дает возможность специалистам, занимающимся очисткой пляжей в Анапе, более точно оценить уровень загрязнения и эффективность проводимых мероприятий. Сравнение старых и новых снимков помогает определить необходимые действия для устранения последствий загрязнения как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

«Мазут осел на глубину и с наступлением тепла в мае-июне может всплыть в районе Большого Сочи. Поэтому до осени нужно проводить регулярный мониторинг — отслеживать, не появится ли он вблизи берегов Сириуса. Сейчас угрозы федеральной территории нет»,— рассказал генеральный директор SR Data Игорь Кожелин.

По данным Морспасслужбы, с акватории Черного моря специалисты очистили около 40 тыс. кв. м от мазута с использованием биосорбента. В то же время в Научно-технологическом университете «Сириус» стартовали испытания технологий бактериальной очистки нефтепродуктов в сотрудничестве с компанией «Эфиродинамика». Данный метод устранения загрязнений с применением микроорганизмов известен на протяжении длительного времени и позволяет эффективно ликвидировать мазутные пятна, а также способствует восстановлению экологического баланса.

Системное и комплексное тестирование технологий, а также их внедрение для применения на природных объектах требует времени. Специалисты планируют завершить эту работу к концу января. На основе полученных результатов эксперты смогут оценить эффективность этих технологий и их вклад в ликвидацию загрязнений, уточнила исполнительный директор Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата университета «Сириус» Елена Гершелис.

Мария Удовик