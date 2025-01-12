Неизвестные в Ростове сожгли машину полковника ВС РФ из штаба ЮВО

Минувшей ночью в одном из дворов на Таганрогском проспекте в Ростове неизвестные сожгли автомобиль, который принадлежал полковнику из штаба Южного военного округа. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на telegram-канал «Че по Ростову».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Очевидцы происшествия рассказали, что сгоревший Peugeot 207 принадлежал помощник командующего войсками Южного военного округа по физической подготовке. При этом местные жители отмечают, что чаще всего машиной пользовалась супруга военного.

Машина получила значительные повреждения. Правоохранительные органы уже ведут проверку и пытаются установить личность поджигателя.

Роман Никитин