Банки готовят агентов

Крупнейшие банки мира могут сократить до 200 тыс. сотрудников и заменить их искусственным интеллектом. По подсчетам экспертов Bloomberg Intelligence, это перспектива трех-пяти лет. Опрошенные агентством руководители информационных и технологических служб ожидают сокращения до 3% профильных специалистов. В группе риска, в частности, сотрудники бэк-офисов и операционных отделов. Четверть респондентов допускают, что ИИ вовсе может заменить до 10% общей численности персонала. К этому готовы американские инвестбанки Citigroup, JPMorgan и Goldman Sachs.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Основатель компании Nerve.Ai и консультант по развитию искусственного интеллекта Антон Вдовиченко полагает, что такая тенденция затронет и российский банковский сектор: «Подобные агенты со временем будут полностью вытеснять то, что называется рутинной операцией. Мы находимся в целом на пороге этого этапа. В первом эшелоне — сотрудники, работающие по регламентам, которые можно легко превратить в методичку. В последнем — те, кто занимается сложной мыслительной, креативной деятельностью и активно участвует в офлайне. Офлайн тоже будет со временем замещен, но в самый последний момент. США и Китай — сейчас две самые крупные державы, которые это могут сделать.

Мы будем точно так же двигаться в этом направлении. Точно это могут сделать Т-Банк, "Сбер" и "Яндекс".

Крупные компании, которые занимаются разработкой своих моделей, могут стать носителями технологий для создания интеллектуальных агентов у нас. Я думаю, что речь идет о двух годах максимум. История будет набирать обороты».

Эксперты Всемирного экономического форума опубликовали прогноз по трудоустройству, рассчитанный на период до 2030 года. В нем говорится, что нейросети будут способны вытеснить значительную часть офисных сотрудников, дизайнеров, помощников и ассистентов. К тому же 8 из 10 компаний уже сейчас готовы инвестировать в обучение части работников применению искусственного интеллекта, чтобы повысить эффективность их работы. В этой ситуации под сокращение может попасть весь вспомогательный персонал.

В России, например, нейросети уже сейчас способны реально выполнять практические задачи, которые часто решают сотрудники на удаленке. И в ближайшие несколько лет такие программы станут еще более функциональными, считает Алексей Хакунов, основатель и генеральный директор компании DBrain, которая занимается разработкой решений на базе ИИ для оптимизации работы бизнес-структур и госкорпораций: «Современные модели учатся выполнять действия в реальной среде. То есть можно сказать, что уже сейчас при запросе "нарисуй мне дизайн сайта" сервисы не просто вам создают картинку, а, условно, открывают Figma или какой-то другой инструмент, которым вы пользуетесь, и как будто симулируют ваши действия, условно, нажимают кнопки мышки или клавиатуры. При этом, считывая информацию с экрана, они понимают, что делают правильно или неправильно. Есть и более простые версии, например, мы говорим: "Закажи мне на Ozon какие-то вещи", и этот агент буквально идет на маркетплейс и выполняет, соответственно, за вас эту функцию.

В ближайшие три-пять лет они точно будут очень активно развиваться. И работа сотрудников, которые выполняют функции удаленно, то есть все, что не связано с физическим миром, может быть на большой процент автоматизирована. Скорее всего, это будет сделано таким образом, что мы будем записывать, какие действия люди выполняют на компьютере, и на основе этого станем обучать ИИ-агентов».

Bloomberg Intelligence отмечает, что в банковской сфере потенциал для автоматизации имеют более половины (54%) рабочих мест. Кроме того, по данным агентства, к 2027 году за счет повышения производительности труда при помощи искусственного интеллекта прибыль банков до налогообложения может увеличиться на 12-17%.

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Станислав Крючков, Андрей Загорский