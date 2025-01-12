Киберспортсмен из России впервые признан лучшим игроком года в Counter-Strike 2

Участник российской киберспортивной команды Team Spirit 17-летний Данил Крышковец (donk) стал победителем премии HLTV.org в номинации «Лучший игрок года в Counter-Strike 2», следует из списка на сайте. Впервые за все время в этой номинации победителем стал спортсмен из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данил Крышковец

Фото: @team__spirit Данил Крышковец

Фото: @team__spirit

Второе место в рейтинге лучших игроков также занял россиянин — Илья Осипов (m0NESY) из команды G2 Esports. На третьем месте — представитель Франции Матье Эрбо (ZywOo) из Team Vitality. Церемония награждения пройдет в Белграде.

HLTV.org — новостной сайт и форум, освещающий турниры и статистику по Counter-Strike 2. Считается одним из ведущих медипроектов в сообществе Counter-Strike.

В декабре 2024 года Team Spirit заняла первое место на турнире Perfect World Shanghai Major 2024 по игре Counter-Strike 2. В прошлом году Данил Крышковец также выиграл два турнира в Белграде — Blast Spring Final и IEM Katowice. На всех них он признавался лучшим игроком.