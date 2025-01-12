Три рейса из Казани задержаны на прилет в Санкт-Петербург из-за сильного снега

Три казанских рейса задержаны на прилет в санкт-петербургский аэропорт Пулково. Информация об этом появилась в онлайн-табло аэропорта Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Вылет рейса в 08:30 перенесли на 10:30. Прибытие самолета ожидается в 12:50. Также отложили вылет еще двух рейсов с 11:20 и 11:50 до 14:10 и 14:40 соответственно. В Пулково также задержаны два самолета, направляющиеся в Казань. Их прибытие перенесли с 10:20 и 10:50 до 13:20 и 13:40 соответственно.

Представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале рассказал, что в районе Пулково сегодня утром прошли сильные ливневые осадки в виде снега. В аэропорту временно приостановили прием и отправку рейсов.

Диана Соловьёва