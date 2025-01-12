У Лысьвенского завода посуды появился совладелец

Предпринимательница Вера Матвеева стала владелицей 10,01% акций АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (ЛЗЭП). Как свидетельствуют данные Центра раскрытия корпоративной информации, основным держателем ценных бумаг общества остался Андрей Тунев — ему принадлежат 89,54%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК «Лысьвенские эмали» Фото: ВК «Лысьвенские эмали»

О привлечении делового партнера к управлению ЛЗЭП стало известно в конце сентября 2024 года. До этого АО провело допэмиссию акций, увеличив уставный капитал на 30 млн руб. (было 193 тыс. руб.). Эмиссию выкупили Андрей Тунев и Вера Матвеева. Тогда господин Тунев пояснил «Ъ-Прикамье», что появление совладельца в управлении бизнесом связано с «намеченными планами по развитию завода».

Согласно Rusprofile, с 2014 по 2023 год Вера Матвеева выступала учредителем лысьвенского металлургического производства — ООО ПКП «Металлэкс» совместно с Дмитрием Матвеевым, занимающимся торговлей вторичным сырьем. По данным «Ъ-Прикамье», бизнесмены приходятся друг другу супругами. Кроме того, господин Матвеев является близким лицом к структурам Андрея Тунева.

ЛЗЭП — крупнейший в регионе производитель посуды. В «нулевые» предприятие было выделено из состава Лысьвенского метзавода. Сейчас контролируется бизнесменом Андреем Туневым. Выручка завода по итогам 2023 года составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 95 млн руб.