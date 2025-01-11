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Коммерсантъ FM
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Площадь пожара после атаки БПЛА в Энгельсе сократилась на 80%

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что площадь возгорания на промышленном предприятии в Энгельсе сократилась на 80%. Пожар, начавшийся после атаки беспилотников, тушат уже четвертый день.

В своем Telegram-канале господин Бусаргин рассказал, что посетил место пожара, где обсудил текущую ситуацию с экстренными службами. «Процесс выгорания топлива продолжается, специалисты предпринимают все необходимые меры. Эксперты Роспотребнадзора на постоянной основе продолжают мониторинг состояния воздуха»,— написал губернатор.

Глава Энгельсского района Михаил Исаев, в свою очередь, сообщил, что количество дыма от пожара значительно уменьшилось, в сторону города он не распространяется. «Муниципалитет проводит необходимые мероприятия в рамках ЧС по обеспечению необходимыми ресурсами, в том числе водой и едой»,— добавил он.

Энгельс и Саратов подверглись атаке беспилотников в ночь на 8 января. В результате тушения пожара на атакованном промпредприятии в Энгельсе погибли два сотрудника МЧС. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Налет с пожаром».

Фотогалерея

Выгоранию дали время

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Рядом с горящим промобъектом в Энгельсе пролегают рельсы

Рядом с горящим промобъектом в Энгельсе пролегают рельсы

Фото: Никита Маркелов

Дым от пожара на энгельсском промышленном объекте уходит вверх вдали от жилой застройки

Дым от пожара на энгельсском промышленном объекте уходит вверх вдали от жилой застройки

Фото: Никита Маркелов

Территория вокруг горящей промзоны в Энгельсе оцеплена

Территория вокруг горящей промзоны в Энгельсе оцеплена

Фото: Никита Маркелов

Техника спецслужб выстроилась на подъезде к горящей промзоне в Энгельсе

Техника спецслужб выстроилась на подъезде к горящей промзоне в Энгельсе

Фото: Никита Маркелов

На подъезде к охваченному огнем промышленному объекту выстроились пожарные машины

На подъезде к охваченному огнем промышленному объекту выстроились пожарные машины

Фото: Никита Маркелов

Власти не говорят, что за объект загорелся в результате атаки беспилотников на Энгельс

Власти не говорят, что за объект загорелся в результате атаки беспилотников на Энгельс

Фото: Никита Маркелов

Роспотребнадзор уверяет, что превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет

Роспотребнадзор уверяет, что превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет

Фото: Никита Маркелов

Дым от горящей промзоны в Энгельсе виден даже с моста &quot;Саратов - Энгельс&quot;

Дым от горящей промзоны в Энгельсе виден даже с моста "Саратов - Энгельс"

Фото: Никита Маркелов

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Рядом с горящим промобъектом в Энгельсе пролегают рельсы

Фото: Никита Маркелов

Дым от пожара на энгельсском промышленном объекте уходит вверх вдали от жилой застройки

Фото: Никита Маркелов

Территория вокруг горящей промзоны в Энгельсе оцеплена

Фото: Никита Маркелов

Техника спецслужб выстроилась на подъезде к горящей промзоне в Энгельсе

Фото: Никита Маркелов

На подъезде к охваченному огнем промышленному объекту выстроились пожарные машины

Фото: Никита Маркелов

Власти не говорят, что за объект загорелся в результате атаки беспилотников на Энгельс

Фото: Никита Маркелов

Роспотребнадзор уверяет, что превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет

Фото: Никита Маркелов

Дым от горящей промзоны в Энгельсе виден даже с моста "Саратов - Энгельс"

Фото: Никита Маркелов

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