Площадь пожара после атаки БПЛА в Энгельсе сократилась на 80%

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что площадь возгорания на промышленном предприятии в Энгельсе сократилась на 80%. Пожар, начавшийся после атаки беспилотников, тушат уже четвертый день.

В своем Telegram-канале господин Бусаргин рассказал, что посетил место пожара, где обсудил текущую ситуацию с экстренными службами. «Процесс выгорания топлива продолжается, специалисты предпринимают все необходимые меры. Эксперты Роспотребнадзора на постоянной основе продолжают мониторинг состояния воздуха»,— написал губернатор.

Глава Энгельсского района Михаил Исаев, в свою очередь, сообщил, что количество дыма от пожара значительно уменьшилось, в сторону города он не распространяется. «Муниципалитет проводит необходимые мероприятия в рамках ЧС по обеспечению необходимыми ресурсами, в том числе водой и едой»,— добавил он.

Энгельс и Саратов подверглись атаке беспилотников в ночь на 8 января. В результате тушения пожара на атакованном промпредприятии в Энгельсе погибли два сотрудника МЧС. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Налет с пожаром».