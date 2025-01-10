Politico: Дания не сможет защитить Гренландию в случае нападения США

Если избранный президент США Дональд Трамп решит силой присоединить Гренландию, Дания будет не в состоянии защитить автономию, пишет издание Politico. За прошлый год военный бюджет Соединенных Штатов составил $948 млрд, а у Дании — $9,9 млрд. Численность вооруженных сил США достигает 1,3 млн человек, ВС Дании — 17 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Emil Stach / Ritzau Scanpix, Reuters Фото: Emil Stach / Ritzau Scanpix, Reuters

Опрошенный Politico старший научный сотрудник Датского института международных исследований Ульрик Прам Гад считает, что теоретическое вооруженное столкновение между США и Данией завершится очень быстро и не в пользу последней. «Это была бы самая короткая война в мире, у Гренландии нет оборонительного потенциала. Американцы были бы у руля»,— сказал эксперт.

Он также добавил, что некоторые датские корабли береговой охраны часто заходят на юго-восток Гренландии. Однако датская пресса пишет, что программное обеспечение, необходимое для стрельбы по целям, так и не было закуплено и установлено на них. Кроме того, большинство вооруженной техники Дания передала Украине. Авторы материала также отмечают, что часть военного контингента США находится в Гренландии.

Дональд Трамп говорил, что рассматривает контроль над Гренландией как «абсолютную необходимость для национальной безопасности». Он обещал сделать ее «снова великой», если та решит присоединиться к США. По данным CNN, советники президента предупредили датских чиновников, что избранный президент США имеет серьезные намерения относительно Гренландии.

Подробнее — в материале «Ъ».