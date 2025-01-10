Росинфомониторинг отказался исключить Навального из перечня экстремистов

Росинфомониторинг отказался исключить оппозиционера Алексея Навального из списка экстремистов и террористов. Документ с отказом ведомства опубликовала вдова оппозиционера Юлия Навальная. Она настаивает, что смерть — «безусловное основание для исключения» из реестра. В Росинфомониторинге отказ объяснили тем, что уголовное дело в отношении Алексея Навального еще не прекращено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Опубликованное госпожой Навальной ответное обращение подписано начальником управления по противодействию финансированию терроризма Росинфомониторинга Кириллом Корелиным. По его словам, основания для нахождения оппозиционера в перечне «не отпали», так как ведомство еще не получило данных о прекращении его уголовного дела.

Госпожа Навальная в своем обращении ссылалась на пп. 7 п. 2.2 ст. 6 ФЗ-115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В нем говорится, что основанием для исключения из перечня является «наличие документально подтвержденных данных о смерти» включенного в реестр лица.

Алексея Навального включили в перечень Росинфомониторинга 25 января 2022 года. Причина включения в реестр, как правило не поясняется, но основанием для нахождения в реестре может быть только статус фигуранта уголовных дел экстремистского характера. Алексей Навальный был осужден по нескольким уголовным делам, в том числе за создание экстремистского сообщества. Оппозиционер умер 16 февраля 2024 года в ИК-3 во Владимирской области. Согласно заключению медиков, смерть наступила по естественным причинам.

Полина Мотызлевская