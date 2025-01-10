Сибирякам придется выбирать

В сентябре 2025 года в Сибирском федеральном округе завершатся несколько масштабных избирательных кампаний. В одном из одномандатных округов на территории Алтайского края предстоит избрать нового депутата Госдумы РФ, в Иркутской области состоятся выборы губернатора, в Новосибирской области — законодательного собрания региона и горсовета Новосибирска. Новый состав муниципального парламента будет сформирован еще в одной региональной столице — в Томске. По мнению политологов, «несистемным» кандидатам, добившимся пять лет назад заметных успехов в Новосибирске и Томске, повторить их не удастся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году масштабные избирательные кампании пройдут в Новосибирской, Томской и Иркутской областях, а также в Алтайском крае

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В 2025 году масштабные избирательные кампании пройдут в Новосибирской, Томской и Иркутской областях, а также в Алтайском крае

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В единый день голосования в этом году пройдут очередные выборы губернатора Иркутской области. В 2020 году руководителем региона стал Игорь Кобзев, до этого занимавший пост заместителя главы федерального МЧС. «Я готов, но основное решение останется за президентом. Если он скажет: все, иди дальше, я пойду. Я человек системный. Как и в любом коллективе: руководитель сказал — вы пошли дальше. Это командная работа»,— ответил в декабре 2024 года господин Кобзев на вопрос, планирует ли он идти на второй срок.

По мнению главы коммуникационного агентства Sibmedia Agency Василия Дамова, если его кандидатуру согласует федеральное руководство, то исход выборов очевиден. «Кобзев в области катастрофически непопулярен, это видно и по дискуссиям элиты в Telegram, и по комментариям в “народном” ВК, и просто чувствуется в беседах с людьми… Но удача Игоря Ивановича в том, что все выборы года с 2020-го — это процесс, результат которого формируется в кабинетах, а не на избирательных участках. Правило здесь простое: если система согласовала новую кампанию для действующего главы, проиграть он не может»,— отметил господин Дамов.

В сентябре в Сибири завершатся еще несколько крупных кампаний. В Бийском одномандатном округе №41 в Алтайском крае предстоит избрать нового депутата Госдумы РФ, поскольку летом 2024 года Александр Прокопьев был назначен заместителем председателя правительства соседней Республики Алтай. Новый депутат получит право занимать кресло в нижней палате Федерального собрания всего на год — очередные выборы Госдумы РФ запланированы на сентябрь 2026-го.

В Новосибирской области пройдут выборы законодательного собрания региона. 38 его депутатов избираются в одномандатных округах, еще 38 — по партийным спискам. Кроме того, будет сформирован новый созыв горсовета Новосибирска. Все 50 его депутатов избираются в одномандатных округах. В томской гордуме 27 человек избираются в одномандатных округах, еще 10 депутатов определятся по итогам голосования по партспискам.

Действующие созывы всех трех упомянутых парламентов были избраны в 2020 году, но их составы к новым выборам заметно изменились по сравнению с первоначальными. Так, по данным сайта новосибирского заксобрания, в 2020–2024 годах досрочно сложили полномочия 12 депутатов — более 15% от общего числа. Например, Александр Аксененко и Олег Иванинский были избраны в Госдуму РФ, Анастасия Андронова — в горсовет Новосибирска. В отношении нескольких депутатов суды вынесли обвинительные приговоры по уголовным делам, Александр Терепа возглавил областное отделение Социального фонда, а Федор Николаев решил сосредоточиться на руководящей работе в «Новосибирскавтодоре». Этот процесс еще не закончен, поскольку депутатское удостоверение придется сдать Андрею Панферову, если его кандидатура будет согласована на пост новосибирского бизнес-омбудсмена.

Не менее заметные изменения произошли за последние несколько лет в персональном составе новосибирского горсовета и томской гордумы. В муниципальном парламенте Новосибирска мандатов лишились все депутаты, признанные иноагентами: Сергей Бойко, Хельга Пирогова, Светлана Каверзина и Антон Картавин. Наталья Пинус сложила полномочия и переехала за границу. Игорь Атякшев занял пост заместителя министра региональной политики Новосибирской области, Дмитрий Колпаков — заместителя главы Кировского района Новосибирска. Ряд депутатов, хотя и сохраняют мандаты, личного участия в работе горсовета не принимают: Игорь Украинцев и Алексей Джулай являются обвиняемым по уголовным делам, а Виктор Стрельников подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО.

В свою очередь, томская гордума сняла за «прогулы» полномочия с покинувших Россию Андрея Фатеева и Артема Канарева. Ксения Фадеева лишилась мандата, так как в отношении нее вступил в силу обвинительный приговор за организацию экстремистского сообщества с использованием служебного положения. Чингис Акатаев и Евгений Каверзин перестали быть депутатами после того, как прокуратура предъявила претензии к сведениям об их доходах. Решение райсуда о лишении полномочий за аналогичное нарушение Дениса Ярмоша еще не вступило в законную силу. Вячеслав Третьяков сдал депутатское удостоверение по собственной инициативе.

В 2020 году выборы в заксобрание Новосибирской области, горсовет Новосибирска и гордуму Томска принесли несколько неожиданных результатов. Например, в заксобрание прошли депутаты от семи партий, а также несколько самовыдвиженцев. В парламентах двух региональных столиц оказалось значительное число «несистемных» политиков.

«Несомненно, в текущей ситуации оппозиция не сможет повторить успех 2020 года в Новосибирске и Томске. Несистемная оппозиция находится в ситуации “разгрома”, ее лидеры выключены из избирательного процесса, а протестный избиратель, скорее всего, проигнорирует выборы, поскольку выбор между “Единой Россией” и малоотличимой от нее системной оппозицией его мало интересует. Системная же оппозиция находится в кризисе, будучи неспособной предложить новые смыслы»,— считает новосибирский политолог Алексей Мазур.

«Вертикаль власти извлекла уроки, гайки закручены. Независимым кандидатам будет крайне сложно добиться регистрации даже на муниципальном уровне, не говоря о региональном»,— согласен директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов. По его мнению, в одномандатных округах роль личности важнее партийного бренда, поэтому на уровне новосибирского горсовета потенциал партий будет зависеть от успешности кастинга выдвиженцев. «Зато в части списков на региональном уровне партии могут претендовать на один-два мандата только за счет обобщенной рекламы франшизы»,— добавил господин Кузнецов.

Результаты кампаний разного уровня 2024 года в СФО говорят о том, что «Единая Россия» усиливает свои позиции. Например, ее кандидаты победили на довыборах во всех трех одномандатных округах региональных парламентов — в Новосибирской области, Красноярском и Алтайском краях. Партия также получила все четыре мандата по итогам довыборов депутатов томской гордумы. Число оппозиционных депутатов в госсобрании — эл курултае Республики Алтай по итогам выборов сведено к минимуму, а Николай Шульгинов, избранный в Госдуму РФ от Республики Хакасия при поддержке КПРФ, вступил во фракцию единороссов.

Валерий Лавский