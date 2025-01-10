Следователи проверяют падение ярославца с 19-го этажа

В Ярославле Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту падения 22-летнего местного жителя с 19-этажа жилого дома. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

Инцидент произошел 9 января на улице Суздальской. Упавший выжил и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. На опубликованном в соцсетях видео с камер наблюдения запечатлен момент падения. На кадрах видно, что пострадавший упал сначала на провод опоры освещения, а затем в сугроб.

Алла Чижова