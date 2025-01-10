Жителя Тольятти будут судить за наркоторговлю, хранение оружия и угрозу убийством

В Центральный районный суд Тольятти направлено дело 32-летнего гражданина, он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков, незаконном обороте оружия и угрозе убийством, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

По версии следствия, гражданин договорился в интернете с неизвестным лицом о распространении наркотиков в Тольятти. После этого он приобрел свыше 3 граммов веществ, расфасовал и хранил у себя дома. Сбыть наркотики он не успел, так как был задержан полицейскими.

При обыске в жилище тольяттинца были обнаружены 583 спортивно-охотничьих патронов и пистолет с прибором для бесшумной стрельбы, переделанный из пистолета модели «Р-411». Задержанный пояснил, что все это якобы нашел весной 2024 года в лесном массиве в селе Пискалы.

«Кроме того, фигурант в ходе конфликта схватил за горло свою супругу и угрожал лишить жизни»,— добавили в прокуратуре.

Алексей Алексеев