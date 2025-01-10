На пляжах Кубани нашли почти 6 тысяч птиц, покрытых мазутом
В Анапе и Темрюкском районе волонтеры спасают пострадавших от нефтепродуктов птиц. Сейчас уже найдено 5794 особи, сообщает краевой оперштаб.
Фото: Telegram-канал Артема Метелева
Птиц доставляют в центры, где их очищают и оказывают первичную помощь. Затем пернатых направляют на реабилитацию в Краснодарский и Ставропольский края, где уже приняли 2652 птицы.
Мониторинг и спасение птиц ведутся круглосуточно.
Ранее депутат Госдумы рассказал, сколько удается спасти замазученных птиц.