На пляжах Кубани нашли почти 6 тысяч птиц, покрытых мазутом

В Анапе и Темрюкском районе волонтеры спасают пострадавших от нефтепродуктов птиц. Сейчас уже найдено 5794 особи, сообщает краевой оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Артема Метелева Фото: Telegram-канал Артема Метелева

Птиц доставляют в центры, где их очищают и оказывают первичную помощь. Затем пернатых направляют на реабилитацию в Краснодарский и Ставропольский края, где уже приняли 2652 птицы.

Мониторинг и спасение птиц ведутся круглосуточно.

Ранее депутат Госдумы рассказал, сколько удается спасти замазученных птиц.

Нурий Бзасежев