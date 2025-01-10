Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На пляжах Кубани нашли почти 6 тысяч птиц, покрытых мазутом

В Анапе и Темрюкском районе волонтеры спасают пострадавших от нефтепродуктов птиц. Сейчас уже найдено 5794 особи, сообщает краевой оперштаб.

Фото: Telegram-канал Артема Метелева

Фото: Telegram-канал Артема Метелева

Птиц доставляют в центры, где их очищают и оказывают первичную помощь. Затем пернатых направляют на реабилитацию в Краснодарский и Ставропольский края, где уже приняли 2652 птицы.

Мониторинг и спасение птиц ведутся круглосуточно.

Ранее депутат Госдумы рассказал, сколько удается спасти замазученных птиц.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...