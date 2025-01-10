Депутат Госдумы рассказал, сколько птиц в мазуте удается спасти

В краснодарский «Сафари-парк» с черноморского побережья уже доставили более 1 тыс. птиц, пострадавших от мазута. Из общего числа доставленных выживает в среднем около 30% пернатых, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам депутата, около четверти птиц погибает во время транспортировки, остальные — умирают от интоксикации. Господин Метелев также отметил, что реабилитация для каждой особи индивидуальна: некоторым требуется шесть дней карантина, другим — значительно больше.

«Сафари-парк» совместно с волонтерами и орнитологами продолжает спасательные работы и информирует о состоянии пернатых.

Нурий Бзасежев