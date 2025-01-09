В Татарстане возбудили уголовное дело из-за нападения бездомных собак на пенсионерку

В Татарстане возбуждено уголовное дело после нападения бездомных собак на пенсионерку в поселке Васильево Зеленодольского района. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета республики.

Инцидент произошел 9 января 2024 г. 75-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована. Следственный комитет возбудил дело по статьям 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 293 УК РФ (халатность).

Следственные действия продолжаются для выяснения всех обстоятельств. Особое внимание уделят действиям должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных.

Влас Северин