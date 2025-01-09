Малым добавят на капитал

ЦБ собирается ввести целый ряд послаблений для банков с базовой лицензией. В частности, новшества коснутся работы кредитных организаций с МСП, субъектами РФ, участия в проектах, связанных с технологическим суверенитетом. Эксперты считают, что это поможет банкам сэкономить капитал, но в нынешних условиях мера выглядит избыточной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Банк России в четверг, 9 января, опубликовал проект инструкции (.pdf), в которой вводятся заметные послабления в отношении обязательных нормативов банков с базовой лицензией (ББЛ). Такие кредитные организации, в отличие от банков с универсальной лицензией (БУЛ), сдают меньше отчетности, их уставный капитал не превышает 1 млрд руб. Однако для них действуют более жесткие ограничения по ведению бизнеса: им запрещено приобретать права требования к иностранным лицам (например, кредиты, выданные иностранцам), проводить лизинговые операции, выдавать поручительства и банковские гарантии.

По данным Банка России, на 1 октября 2024 года насчитывалось 220 банков с универсальной лицензией и 96 банков с базовой. Объем активов ББЛ составлял всего 358 млрд руб. (0,2% от суммарных активов банковской системы).

Регулятор заинтересован в развитии небольших банков, отмечают эксперты. По словам управляющего директора рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константина Бородулина, после 2022 года «именно небольшие банки показали достаточную устойчивость к санкционному давлению», что нашло отражение в разрешении для них «открывать корреспондентские счета в банках-нерезидентах» (раньше они не имели права это делать).

Новые послабления дадут таким банкам возможность выбирать, как рассчитывать нормативы достаточности капитала — на основе стандартных подходов или на основе внутренних рейтингов.

Последний вариант (более трудоемкий и затратный) с 1 января 2030 года станет обязательным для системно значимых кредитных организаций, а позднее и для всех банков с универсальной лицензией.

Другой важной новеллой стало разрешение для ББЛ использовать стимулирующее регулирование для проектов технологического суверенитета (ТС) и структурной адаптации экономики (САЭ). В этих отраслях экономики активно участвуют малые и средние предприятия (МСП), составляющие основу клиентской базы таких банков. Также предлагается установить одинаковые риск-веса для нормативов достаточности капитала (Н1) и норматива концентрации риска (Н6) — от 20% до 100% в зависимости от рейтинга субъекта РФ и уровня его долговой устойчивости. Предлагается разрешить применять пониженные риск-веса по требованиям к субъектам МСП, оцениваемым на индивидуальной основе.

В целом это должно позитивно отразиться на финансовых показателях таких банков. Как отмечает аналитик рейтингового агентства НКР Софья Остапенко, предлагаемые изменения могут частично снизить нагрузку на капитал, улучшить диверсификацию их бизнеса, а также расширить возможности по масштабированию деятельности, особенно в сегменте МСП.

Впрочем, в нынешних условиях послабления в отношении капитала для этих кредитных организаций выглядят чрезмерными.

Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов указывает, что «в силу меньшего охвата сетей и неспособности удовлетворить потребности крупнейших корпоративных клиентов в финансировании большинство банков с базовой лицензией имеют избыточную достаточность капитала».

По данным ЦБ на 1 октября 2024 года, норматив достаточности собственных средств (Н1.0) в ББЛ составлял почти 40%, а норматив достаточности основного капитала (Н1.2) — больше 29%. У банков с универсальной лицензией (без учета СЗКО) Н1.0 был меньше 15%, Н1.2 — около 11%. Кроме того, у банков с базовой лицензией и небольших кредитных организаций имеется ряд объективных проблем, ограничивающих их рост. Константин Бородулин среди них выделяет «растущие расходы на цифровизацию бизнеса, маркетинговые исследования, а также кадровый дефицит».

Максим Буйлов