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Число ходатайств о помиловании в Нижегородской области выросло в восемь раз

За 2024 год на 13 заседаниях комиссии по вопросам помилования в Нижегородской области рассмотрели 116 ходатайств от осужденных. За предыдущий год прошло семь заседаний, на них рассмотрели 15 заявлений, рассказали «Ъ-Приволжье» в государственно-правовом департаменте регионального правительства.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Таким образом, за год количество ходатайств увеличилось почти в восемь раз.

В 2024 году президент РФ Владимир Путин, принимая во внимание результаты рассмотрения ходатайств осужденных комиссией и мнение губернатора Нижегородской области, подписал восемь указов о помиловании. В 2023 году в регионе не помиловал ни одного человека.

Галина Шамберина

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