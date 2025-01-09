Со станций ЮУЖД за год отправились более 9,5 млн пассажиров

С вокзалов и станций Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) в 2024 году отправили более 9,5 млн пассажиров. Это на 6,3% больше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Пригородным сообщением воспользовались 7,1 млн пассажиров, а поездами дальнего следования — 2,4 млн человек. Показатели увеличились в сравнении с 2023 годом на 7,2% и 3,7% соответственно.

В декабре 2024 года пассажиропоток на ЮУЖД составил 743,8 тыс. пассажиров, что на 4,7% больше, чем в прошлом году. 548,4 тыс. человек (+2,3%) отправились на электричках, на поездах дальнего следования — 195,4 тыс. пассажиров (+12,1%).