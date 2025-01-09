Мэрия Екатеринбурга выставила на торги 32 брутто-контракта на 8 млрд рублей

Администрация Екатеринбурга выставила на торги 32 брутто-контракта на общую сумму 8 млрд руб. Как уточнили в пресс-службе мэрии, прием заявок завершится 16 января, а заключение контрактов начнется 27 января. С 1 февраля договоры вступят в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На торги власти Екатеринбурга выставили 32 брутто-контракта

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ На торги власти Екатеринбурга выставили 32 брутто-контракта

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Планируется, что предприятия, победившие на торгах, будут обслуживать 107 автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов Екатеринбурга. Согласно информации на портале госзакупок, стоимость самого дорогого контракта составляет 510,7 млн руб. Перевозчик будет организовывать движение транспорта по маршрутам № 06, 56, 73, 82, 83, 93. Плановый объем — более 2,8 млн км.

Напомним, в марте 2024 года глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал запуск масштабной транспортной реформы с 1 августа. Она подразумевает переход на брутто-контракты, обновление подвижного состава, а также увеличение выделенных полос для общественного транспорта.

Однако позже переход на брутто-контракты был отложен, поскольку, как пояснял господин Орлов, требовалось время для перевода системы оплаты поездок на безналичный расчет. «Все, что касается наличных денег — это неполная гарантия, что деньги дойдут до бюджета. Поэтому процесс перевода на брутто-контракты непростой, и мы подкорректировали сроки»,— заявлял господин Орлов. Позже стало известно, что перевод перевозчиков Екатеринбурга на брутто-контракты назначен на 1 февраля 2025 года.

Анастасия Таначева