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Эколог предположил, что мазут может достичь Турции

Мазут, попавший в Черное море после крушения двух танкеров 15 декабря, теоретически может добраться до турецкого побережья. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» озвучил зампредседателя крымской общественной организации «Экология и мир» Андрей Артов.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Эксперт напомнил, что северный ветер вынес мазут сначала в сторону Анапы, после чего распространил его вдоль побережья. По его словам, схожим образом нефтепродукты могут оказаться в Стамбуле, особенно при попадании в крупные течения.

Господин Артов также подчеркнул, что вероятность такого развития событий пока остается гипотетической. Он призвал тщательно следить за ситуацией.

Нурий Бзасежев

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