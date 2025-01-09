Эколог предположил, что мазут может достичь Турции

Мазут, попавший в Черное море после крушения двух танкеров 15 декабря, теоретически может добраться до турецкого побережья. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» озвучил зампредседателя крымской общественной организации «Экология и мир» Андрей Артов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Эксперт напомнил, что северный ветер вынес мазут сначала в сторону Анапы, после чего распространил его вдоль побережья. По его словам, схожим образом нефтепродукты могут оказаться в Стамбуле, особенно при попадании в крупные течения.

Господин Артов также подчеркнул, что вероятность такого развития событий пока остается гипотетической. Он призвал тщательно следить за ситуацией.

Нурий Бзасежев