Казань заняла 302-е место в рейтинге городов по индексу стоимости жизни

Казань заняла 302-е место в рейтинге городов мира по индексу стоимости жизни на 2025 год. Данные опубликованы порталом Numbeo.

Рейтинг учитывает стоимость жилья, аренды, продуктов питания, транспорт, коммунальные услуги и цены в ресторанах.

В рейтинг вошли 11 городов России. Кроме Казани, в список попали Москва (250-е место), Санкт-Петербург (285-е), Екатеринбург (298-е), Нижний Новгород (300-е). Также в рейтинг вошли: Краснодар (304-е место), Новосибирск (305-е), Калининград (306-е), Уфа (307-е), Ростов-на-Дону (308-е) и Пермь (313-е).

Всего в рейтинге представлены 327 городов. Самыми дорогими городами стали швейцарские Цюрих, Лозанна, Женева, Базель и Берн, а также Нью-Йорк, Сан-Франциско, Гонолулу, Рейкьявик и Бостон.

Влас Северин