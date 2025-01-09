Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

КНР заявила о торговых барьерах из-за действий ЕС в отношении китайских компаний

Действия Евросоюза (ЕС), проводящего антисубсидарные расследованиями в отношении китайских компаний, создают торговые и инвестиционные барьеры, считает Министерство коммерции КНР. Ведомство провело собственное расследование и по его итогам постановило, что принятые ЕС меры нанесли ущерб конкурентоспособности китайских предприятий и продукции на европейском рынке.

Согласно пресс-релизу (.pdf) министерства, власти ЕС установили «расплывчатые критерии определения иностранных субсидий», а их расследования охватывают огромный объем продукции и «накладывают тяжелое бремя на предприятия» КНР, в том числе из-за требований предоставить большой объем информации. При этом сам процесс расследований «не является открытым и прозрачным» и существует «огромная неопределенность» относительно участия в них самих компаний, которым, однако, в случае отказа от сотрудничества грозили штрафами.

Еврокомиссия (ЕК) объявила о расследовании в отношении китайских электромобилей в сентябре 2023 года. С октября 2024-го ЕК ввела дополнительные пошлины на импорт электромобилей из Китая в размере до 35,3% сроком на пять лет. Китай пригрозил ЕС ответным повышением пошлин на автомобили. Действиями ЕС также остались недовольны немецкие автопроизводители.

Подробности — в материале «Ъ FM» «ЕС зарядил Китаю пошлины».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...