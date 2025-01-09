КНР заявила о торговых барьерах из-за действий ЕС в отношении китайских компаний

Действия Евросоюза (ЕС), проводящего антисубсидарные расследованиями в отношении китайских компаний, создают торговые и инвестиционные барьеры, считает Министерство коммерции КНР. Ведомство провело собственное расследование и по его итогам постановило, что принятые ЕС меры нанесли ущерб конкурентоспособности китайских предприятий и продукции на европейском рынке.

Согласно пресс-релизу (.pdf) министерства, власти ЕС установили «расплывчатые критерии определения иностранных субсидий», а их расследования охватывают огромный объем продукции и «накладывают тяжелое бремя на предприятия» КНР, в том числе из-за требований предоставить большой объем информации. При этом сам процесс расследований «не является открытым и прозрачным» и существует «огромная неопределенность» относительно участия в них самих компаний, которым, однако, в случае отказа от сотрудничества грозили штрафами.

Еврокомиссия (ЕК) объявила о расследовании в отношении китайских электромобилей в сентябре 2023 года. С октября 2024-го ЕК ввела дополнительные пошлины на импорт электромобилей из Китая в размере до 35,3% сроком на пять лет. Китай пригрозил ЕС ответным повышением пошлин на автомобили. Действиями ЕС также остались недовольны немецкие автопроизводители.

Подробности — в материале «Ъ FM» «ЕС зарядил Китаю пошлины».