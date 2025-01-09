Белый дом поддержал решение Украины отказаться от транзита российского газа

США поддерживают решение Украины прекратить транзит российского газа в страны Европы, поскольку рассматривают это как значительный удар по экономике России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

«В первый день нового года Украина прекратила все поставки газа в Европу, проходившие через ее территорию. Это решение... сократит возможности России финансировать (военно-промышленный комплекс.— "Ъ") и лишит Москву около $6,5 млрд ежегодных доходов от продажи газа»,— сказал господин Кирби на вчерашнем брифинге (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, такая политика властей Украины соответствует курсу США на снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов. Представитель Белого дома отметил, что благодаря сотрудничеству с американской стороной ЕС сумел значительно диверсифицировать свои поставки.

«Сегодня около 50% импорта СПГ в Европу обеспечивается Соединенными Штатами. Мы продолжаем работать с ЕС над увеличением этих объемов»,— добавил Джон Кирби, отметив усилия Вашингтона и его союзников по изменению энергетической карты Европы.

Утром 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Европу через Украину. Причиной стало истечение срока договора российской компании с украинским «Нафтогазом».

О последствиях отмены транзита для России — в материале «Ъ» «Трубы напрасные».