Режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тигран Кеосаян

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Тигран Кеосаян

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Маргарита Симоньян отметила, что долго не хотела делиться этой информацией, но решилась обнародовать ее, учитывая большое количество звонков от репортеров. Она рассказала, что Тигран Кеосаян давно испытывает проблемы с сердцем. «Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети»,— написала она.

Госпожа Симоньян также отметила, что состояние матери господина Кеосаяна, которая проживает вместе с ними, невозможно описать. Два года назад женщина потеряла старшего сына — актера и режиссера Давида Кеосаяна — «и сейчас из последних сил ждет, что Господь пощадит младшего». «Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него»,— обратилась к подписчикам Маргарита Симоньян.