WP: Байден не исключит запрещенную «Хайят Тахрир аш-Шам» из списка террористов

Президент США Джо Байден не исключит группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в РФ) из американского списка террористических организаций до окончания периода пребывания в Белом доме. Об этом The Washington Post (WP) сообщили три анонимных чиновника.

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Фото: Nathan Howard, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Nathan Howard, Reuters

«Администрация господина Байдена решила сохранить статус новых исламистских правителей Сирии <...> оставив принятие важного решения относительно "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической и запрещена в РФ.— "Ъ")... на усмотрение новой администрации (под руководством избранного президента США Дональда.— "Ъ") Трампа»,— сказано в сообщении.

По информации WP, для снятия статуса террористов ХТШ (признана террористической и запрещена в РФ) нужно доказать отказ от экстремистской идеологии. Ранее в Госдепартаменте также заявляли, что США могут исключить ХТШ (признана террористической и запрещена в РФ) из списка террористических организаций только на основе конкретных шагов со стороны ее руководства в лице новых властей Сирии.

12 декабря 2024 года замглавы российского МИДа Михаил Богданов сообщил, что Россия установила контакты с политическим комитетом группировки. По словам дипломата, Москва рассчитывает на сохранение своих военных баз в Сирии для борьбы с международным терроризмом в регионе.