WP: Байден не исключит запрещенную «Хайят Тахрир аш-Шам» из списка террористов
Президент США Джо Байден не исключит группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в РФ) из американского списка террористических организаций до окончания периода пребывания в Белом доме. Об этом The Washington Post (WP) сообщили три анонимных чиновника.
Президент США Джо Байден
Фото: Nathan Howard, Reuters
«Администрация господина Байдена решила сохранить статус новых исламистских правителей Сирии <...> оставив принятие важного решения относительно "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической и запрещена в РФ.— "Ъ")... на усмотрение новой администрации (под руководством избранного президента США Дональда.— "Ъ") Трампа»,— сказано в сообщении.
По информации WP, для снятия статуса террористов ХТШ (признана террористической и запрещена в РФ) нужно доказать отказ от экстремистской идеологии. Ранее в Госдепартаменте также заявляли, что США могут исключить ХТШ (признана террористической и запрещена в РФ) из списка террористических организаций только на основе конкретных шагов со стороны ее руководства в лице новых властей Сирии.
12 декабря 2024 года замглавы российского МИДа Михаил Богданов сообщил, что Россия установила контакты с политическим комитетом группировки. По словам дипломата, Москва рассчитывает на сохранение своих военных баз в Сирии для борьбы с международным терроризмом в регионе.