Mercedes-Benz предъявили иски

Автовладельцы стали массово судиться с иностранными брендами из-за проблем с обслуживанием. С 2022 года в российских судах находится больше 100 исков к европейским компаниям, пишут «Известия». Чаще всего претензии предъявляются трем концернам — BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen Group. Как правило, россияне требуют компенсаций за неисправности в своих машинах. До ухода зарубежных брендов клиентам часто заменяли сломавшиеся транспортные средства на аналогичные. Сейчас это стало невозможно. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Проблемы с гарантией возникли почти сразу после ухода иностранных автопроизводителей. Многие из них, особенно европейские компании вроде BMW, Mercedes Benz и Volkswagen Group заняли принципиальную позицию, поэтому проблемы возникали с поставкой даже согласованных деталей. В результате сервисы не укладывались в 45-дневный срок, и это привело к росту судебных претензий к продавцам и импортерам.

Как говорит вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, многие автовладельцы восприняли действия премиальных европейских концернов близко к сердцу: «Люди озлоблены и считают такое отношение предательством. Они привыкли к очень лояльным условиям, к высокой компетенции, к быстрым и коротким ответам. И тут они оказались в совершенно иной ситуации. Хуже всего с германскими производителями. Все-таки и японцы, и корейцы, и англичане пытаются решать эти вопросы».

В итоге в российских судах накопилось свыше 100 судебных исков, пишут «Известия». Хотя собеседники “Ъ FM” говорят, что их могло бы быть и 50 тыс., если бы салоны не смогли договориться с клиентами. По словам юристов, у тех, кто дошел до суда, шансы получить компенсации очень высокие. Но, скорее всего, размеры выплат удовлетворят не всех, отмечает ведущий юрист общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов: «Возмещение в любом случае будет. Единственный момент — разница в стоимости машины. Если, скажем, автомобиль покупали за 5 млн. руб., а он теперь уже стоит 9 млн., то владелец может потребовать разницу в 4 млн. руб.

Но мы понимаем, что если машины не поставляются официально, значит, у нас нет таких автомобилей. Рассматриваем аналогичный автомобиль — китайский, поэтому будет аналог BMW или что-то подобное. И там соотношение цены намного ниже».

В основном владельцы автомобилей ушедших брендов жаловались на проблемы с двигателями, электрическими блоками и элементами подвески. Также нередко возникают трудности с мультимедийным оснащением. Но после того, как западные производители продали свой бизнес в России, и обязательства перешли новым владельцам, проблем с поставками оригинальных деталей под гарантийный ремонт стало меньше, говорит глава Союза автодилеров России Вячеслав Жигалов: «Сейчас уже все каналы поставок налажены, производители исполняют свои обязательства. Не скажу, что быстро, и не скажу, что с охотой, но всегда удается как-то договариваться.

К сожалению, каждый случай индивидуален, зависит от того, что конкретно нужно отремонтировать. Например, WAG отключил электронные средства технической поддержки, и дилеры вынуждены какими-то окольными путями проводить диагностику, это процесс непростой. Но клиенты все понимают, и проблем никаких не возникает, рано или поздно недостаток исправляется».

К слову, собеседники “Ъ FM” отмечают, что с китайскими автомобилями тоже не все гладко. Особенно с дорогими электрокарами. Поставки запчастей для них также идут с задержками, а официальная гарантия от производителя для многих моделей и вовсе не предусмотрена.

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Владислав Викторов