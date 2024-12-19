Mercedes-Benz предъявили иски
Россияне обращаются в суды из-за обслуживания немецких машин
Автовладельцы стали массово судиться с иностранными брендами из-за проблем с обслуживанием. С 2022 года в российских судах находится больше 100 исков к европейским компаниям, пишут «Известия». Чаще всего претензии предъявляются трем концернам — BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen Group. Как правило, россияне требуют компенсаций за неисправности в своих машинах. До ухода зарубежных брендов клиентам часто заменяли сломавшиеся транспортные средства на аналогичные. Сейчас это стало невозможно. Тему продолжит Владислав Викторов.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Проблемы с гарантией возникли почти сразу после ухода иностранных автопроизводителей. Многие из них, особенно европейские компании вроде BMW, Mercedes Benz и Volkswagen Group заняли принципиальную позицию, поэтому проблемы возникали с поставкой даже согласованных деталей. В результате сервисы не укладывались в 45-дневный срок, и это привело к росту судебных претензий к продавцам и импортерам.
Как говорит вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, многие автовладельцы восприняли действия премиальных европейских концернов близко к сердцу: «Люди озлоблены и считают такое отношение предательством. Они привыкли к очень лояльным условиям, к высокой компетенции, к быстрым и коротким ответам. И тут они оказались в совершенно иной ситуации. Хуже всего с германскими производителями. Все-таки и японцы, и корейцы, и англичане пытаются решать эти вопросы».
В итоге в российских судах накопилось свыше 100 судебных исков, пишут «Известия». Хотя собеседники “Ъ FM” говорят, что их могло бы быть и 50 тыс., если бы салоны не смогли договориться с клиентами. По словам юристов, у тех, кто дошел до суда, шансы получить компенсации очень высокие. Но, скорее всего, размеры выплат удовлетворят не всех, отмечает ведущий юрист общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов: «Возмещение в любом случае будет. Единственный момент — разница в стоимости машины. Если, скажем, автомобиль покупали за 5 млн. руб., а он теперь уже стоит 9 млн., то владелец может потребовать разницу в 4 млн. руб.
Но мы понимаем, что если машины не поставляются официально, значит, у нас нет таких автомобилей. Рассматриваем аналогичный автомобиль — китайский, поэтому будет аналог BMW или что-то подобное. И там соотношение цены намного ниже».
В основном владельцы автомобилей ушедших брендов жаловались на проблемы с двигателями, электрическими блоками и элементами подвески. Также нередко возникают трудности с мультимедийным оснащением. Но после того, как западные производители продали свой бизнес в России, и обязательства перешли новым владельцам, проблем с поставками оригинальных деталей под гарантийный ремонт стало меньше, говорит глава Союза автодилеров России Вячеслав Жигалов: «Сейчас уже все каналы поставок налажены, производители исполняют свои обязательства. Не скажу, что быстро, и не скажу, что с охотой, но всегда удается как-то договариваться.
К сожалению, каждый случай индивидуален, зависит от того, что конкретно нужно отремонтировать. Например, WAG отключил электронные средства технической поддержки, и дилеры вынуждены какими-то окольными путями проводить диагностику, это процесс непростой. Но клиенты все понимают, и проблем никаких не возникает, рано или поздно недостаток исправляется».
К слову, собеседники “Ъ FM” отмечают, что с китайскими автомобилями тоже не все гладко. Особенно с дорогими электрокарами. Поставки запчастей для них также идут с задержками, а официальная гарантия от производителя для многих моделей и вовсе не предусмотрена.
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