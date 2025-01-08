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Коммерсантъ FM
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Вице-спикер Госдумы Кузнецова заявила о несправедливости по отношению к отцам

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова назвала «огромной несправедливостью» создавшийся в медиа образ отца. Исследование регионального масштаба показало, что в 96% случаев информация об отцах негативная, рассказала госпожа Кузнецова.

Анна Кузнецова

Анна Кузнецова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Анна Кузнецова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Открываешь любой журнал, газету, новостную ленту и видишь постоянный поток грязи, какие-то ЧП. Складывается ощущение, что наши отцы только пьют, совершают какие-то преступления, нарушают закон. Это огромная несправедливость»,— сказала вице-спикер Госдумы телеканалу «Дума ТВ». «Ни про кого нет столько негатива, сколько про отцов»,— добавила она.

Об итогах Года семьи в Госдуме — в колонке Ксении Веретенниковой «Семейное дело государственной важности».

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