Вице-спикер Госдумы Кузнецова заявила о несправедливости по отношению к отцам

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова назвала «огромной несправедливостью» создавшийся в медиа образ отца. Исследование регионального масштаба показало, что в 96% случаев информация об отцах негативная, рассказала госпожа Кузнецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Кузнецова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анна Кузнецова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Открываешь любой журнал, газету, новостную ленту и видишь постоянный поток грязи, какие-то ЧП. Складывается ощущение, что наши отцы только пьют, совершают какие-то преступления, нарушают закон. Это огромная несправедливость»,— сказала вице-спикер Госдумы телеканалу «Дума ТВ». «Ни про кого нет столько негатива, сколько про отцов»,— добавила она.

Об итогах Года семьи в Госдуме — в колонке Ксении Веретенниковой «Семейное дело государственной важности».