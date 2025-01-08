Генконсульство Польши в Петербурге официально закрылось

Генеральное консульство Польши в Петербурге официально прекратило работу 8 января, сообщает «Фонтанка». Дипломатам со второй попытки удалось снять табличку и флаги со здания на 5-й Советской улице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-СПб», первая попытка снять флаги закончилась фиаско. Предположительно, дипломатам помешали замершие веревки. По словам местной жительницы, вещи из здания сотрудники консульства начали вывозить еще накануне.

Отметим, что до МИД РФ потребовал от польских дипломатов покинуть страну и здание на 5-й Советской улице до 10 января 2025 года. Три дипломатических сотрудника консульства были объявлены персонами нон грата.

В ведомстве подчеркнули, что решение принимали исходя из принципа взаимности, так как 30 ноября 2024 года власти Польши закрыли Генконсульство России в Познани.

Андрей Маркелов