Дипломаты не смогли снять флаги с фасада консульства Польши в Петербурге

Польские дипломаты не сумели снять флаги с фасада здания генконсульства государства на 5-й Советской улице, сообщает «Фонтанка». По данным издания, они ждут квалифицированной поддержки. Предположительно, причиной всему могли стать замерзшие веревки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Незадолго до этого, по словам местной жительницы, сотрудники дипмиссии не смогли снять табличку со стены. Тем не менее, вещи из здания продолжают вывозить. Это связано с тем, что генконсульство Польши в Петербурге прекращает работу с 10 января по указу российского МИД.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что до указанной даты три дипломатических сотрудника, объявленные персонами нон грата, должны покинуть дом 12 на 5-й Советской улице и территорию России. В министерстве подчеркнули, что руководствовались принципом взаимности, так как 30 ноября 2024 года польские власти закрыли Генкосульство России в Познани.

Андрей Маркелов