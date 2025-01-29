Сегодня исполняется 45 лет губернатору Рязанской области Павлу Малкову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Малков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Павел Малков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров:

— Уважаемый Павел Викторович! Искренне поздравляю Вас с Днем рождения. Вы возглавили Рязанскую область в непростой ситуации, и за короткое время, несомненно, многое удалось сделать. Но главное — Вам удалось завоевать доверие жителей Рязанской области. Благодаря Вашей порядочности, умению слушать и слышать людей, стремлению вникнуть в суть каждой проблемы, находить максимально эффективные решения и добиваться конкретных результатов даже при недостатке ресурсов Вы стали для рязанцев символом позитивных перемен. Желаю Вам крепкого здоровья, надежной команды единомышленников, и пусть источником силы и вдохновения для Вас всегда будут искренние улыбки людей, которых Вы каждый день встречаете на улице.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»