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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 45 лет губернатору Рязанской области Павлу Малкову

Павел Малков

Павел Малков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Павел Малков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров:

— Уважаемый Павел Викторович! Искренне поздравляю Вас с Днем рождения. Вы возглавили Рязанскую область в непростой ситуации, и за короткое время, несомненно, многое удалось сделать. Но главное — Вам удалось завоевать доверие жителей Рязанской области. Благодаря Вашей порядочности, умению слушать и слышать людей, стремлению вникнуть в суть каждой проблемы, находить максимально эффективные решения и добиваться конкретных результатов даже при недостатке ресурсов Вы стали для рязанцев символом позитивных перемен. Желаю Вам крепкого здоровья, надежной команды единомышленников, и пусть источником силы и вдохновения для Вас всегда будут искренние улыбки людей, которых Вы каждый день встречаете на улице.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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