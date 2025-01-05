Суд признал незаконным отказ властей в выплате раненому добровольцу из Городца

Городецкий городской прокурор добился признания незаконным отказа министерства соцполитики Нижегородской области в выплате участнику специальной военной операции за полученное ранение. Согласно карточке дела, министерство отказало из-за отсутствия у добровольца регистрации в регионе на дату ранения.

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В решении указано, что доброволец отправился на СВО из колонии-поселения, где он отбывал девятилетний срок за смертельное дорожно-транспортное происшествие. На суде участник спецоперации пояснил, что в период отбывания наказания и во время службы у него были утрачены документы, удостоверяющие личность. После возвращения из зоны СВО он восстановил регистрацию по месту жительства на территории Городецкого округа, иного места жительства у него никогда не было. Последний факт также подтверждается регистрационным досье в отношении гражданина.

Суд удовлетворил иск прокурора, признал отказ министерства незаконным и обязал его повторно рассмотреть заявление раненого добровольца.

Региональная выплата участникам СВО, получившим ранение, в Нижегородской области составляет 1 млн руб.

Галина Шамберина