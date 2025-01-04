С побережья Кубани вывезли почти 96 тыс. т загрязненного мазутом грунта

С пляжей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края собрали и вывезли почти 96 тыс. тонн замазученного грунта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, только за последние сутки добровольцы, спасатели и сотрудники администрации вывезли 10 тыс. тонн загрязненного грунта.

«На площадку временного хранения привезли почти 61 тыс. тонн, остальная часть сейчас находится на четырех специализированных предприятиях — в Абинском, Темрюкском и Крымском районах. Там песок, перемешанный с нефтепродуктами, утилизируют»,— написал господин Кондратьев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в сборе и вывозке грунта задействовано почти 7 тыс. человек.

15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение вблизи Керченского пролива. Оба танкера суммарно перевозили более 9 тыс. тонн мазута. Как установила Морспасслужба, в затонувших частях танкеров повреждены четыре танка с мазутом. С 15 декабря в Черное море из них вытекло около 2,4 тыс. тонн мазута. Из-за крушения в Керченском проливе танкеров введен федеральный режим ЧС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».