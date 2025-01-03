Небензя: в предложениях США по Украине пока нет чего-либо интересного для России

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что со стороны США пока нет конкретных предложений по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, сейчас Вашингтон посылает «какие-то неоформленные, неясные сигналы о готовности к чему-то», но, будет ли в предложениях США что-то интересное для России, пока непонятно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Небензя

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Василий Небензя

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сделка — это вообще любимое слово Трампа, это всем известно. Как это согласуется (с интересами России.— "Ъ"), пока непонятно. ...Пока ничего, что идет в сигналах новой американской администрации, не свидетельствует о том, что это что-то, что будет нам интересно»,— сказал господин Небензя в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Постпред отметил, что и с украинской стороны появились разговоры о «неких возможных договоренностях». По его словам, чем дольше президент Украины Владимир Зеленский не будет готов к переговорам, тем хуже для Украины будут условия этих переговоров.

В конце декабря глава МИД России Сергей Лавров говорил, что российская сторона не согласна с предложениями команды избранного президента США Дональда Трампа. По словам господина Лаврова, речь идет о предложении заморозить боевые действия, отложить вступление Украины в НАТО и ввести в страну миротворческие контингенты.

Президент России Владимир Путин называл условиями прекращения боевых действий вывод ВСУ с территорий ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей, отказ Украины от вступления в НАТО и принятие ею безъядерного статуса.