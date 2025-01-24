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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 72 года альтисту и дирижеру, народному артисту СССР, Герою Труда РФ Юрию Башмету

Юрий Башмет

Юрий Башмет

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Юрий Башмет

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, народный артист РФ Николай Бурляев:

— Дорогой Юрий Абрамович! Мы знакомы достаточно давно, когда лет 30 назад пересеклись в воздухе в одном полете и поговорили от сердца к сердцу. С тех пор мы с Вами единомышленники, вместе боремся за нашу русскую культуру. Рад, что Вы — один из лучших дирижеров страны — согласились на мое предложение стать сопредседателем движения «Культурный фронт». Я был также счастлив, когда Вы предложили мне выступить с Вами и вашим оркестром и прочитать самую лучшую русскую классику — Пушкина и Языкова, Державина и Тютчева. Это был всего лишь один концерт, но, безусловно, это был вечер нашего абсолютного совпадения. Искренне желаю Вам сохранения такой же молодости, азарта, юмора и такой же работоспособности, которыми Вы обладаете. Многая лета Вам, патриот России! С днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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