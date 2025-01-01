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В Верхнеуслонском районе два человека погибли в ДТП

В Верхнеуслонском районе Татарстана произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Kalina и Renault Duster, в результате которого погибли 2 человека. Об этом сообщает прокуратура Республики Татарстан.

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В Верхнеуслонском районе два человека погибли в ДТП

В Верхнеуслонском районе два человека погибли в ДТП

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан

В Чувашии восстановили электроснабжение после отключения в шести районах

В Чувашии восстановили электроснабжение после отключения в шести районах

Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

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В Верхнеуслонском районе два человека погибли в ДТП

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан

В Чувашии восстановили электроснабжение после отключения в шести районах

Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

Авария произошла сегодня около 15:45 на подъездной дороге к селу Ключищи. По предварительным данным, водитель Lada Kalina не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Duster. Водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте происшествия. Находившиеся в Renault Duster водитель и пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

На место ДТП выехала и. о. прокурора района Алсу Данилова. Проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся под контролем районной прокуратуры.

Анар Зейналов

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