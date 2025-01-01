В Верхнеуслонском районе два человека погибли в ДТП
В Верхнеуслонском районе Татарстана произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Kalina и Renault Duster, в результате которого погибли 2 человека. Об этом сообщает прокуратура Республики Татарстан.
Авария произошла сегодня около 15:45 на подъездной дороге к селу Ключищи. По предварительным данным, водитель Lada Kalina не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Duster. Водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте происшествия. Находившиеся в Renault Duster водитель и пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
На место ДТП выехала и. о. прокурора района Алсу Данилова. Проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся под контролем районной прокуратуры.