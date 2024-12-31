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В Сочи прошло заседание по подготовке и проведению зимнего курортного сезона

В Сочи состоялось расширенное заседание межведомственной комиссии по подготовке и проведению зимнего курортного сезона в Краснодарском крае. Первый вице-губернатор Игорь Галась поручил обеспечить гостям Краснодарского края безопасный, качественный и комфортный отдых не только в Сочи, но и на всех курортных территориях.

Фото: оперштаб Краснодарского края

Фото: оперштаб Краснодарского края

Господин Галась отметил, что в Апшеронском и Мостовском районах, как и в Сочи, ожидают пиковую загрузку. В связи с этим он поручил в этих муниципалитетах мониторить и контролировать обстановку на зимних пляжах, возможные заторы на дорогах и подъемниках, а также ситуацию на потребительском рынке. Особое внимание вице-губернатор поручил уделить вопросам безопасности.

В региональный оперативный штаб входят представители органов власти, силовых и правоохранительных структур, курортов, транспортных и ресурсоснабжающих предприятий. Он создан по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Татьяна Ручкина

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