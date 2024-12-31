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«Надо, чтоб ждали»

Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников поздравляет читателей с наступающим Новым годом

Фото: Из личного архива Андрея Колесникова

Фото: Из личного архива Андрея Колесникова

Дорогие читатели!

Время трудное, и тут главное — сохранить себя во всех смыслах.

Никто не говорит, что просто.

Но и не так уж трудно.

На днях я спросил Владимира Путина, ждет ли он от себя чего-то еще в уходящем году.

А вас хочу спросить: ждете ли от себя еще чего-то в наступающем?

Надо, чтоб ждали. Чтобы чего-то хотелось. Это способ сохранить себя. Сберечь. Не потерять. А то и найти.

Твердый знак («Ъ») никогда не будет мягким («Ь»)!

С наступающим Новым годом!

А не обороняющимся!

Андрей Колесников, специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ»

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