Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Андрея Колесникова Фото: Из личного архива Андрея Колесникова

Дорогие читатели!

Время трудное, и тут главное — сохранить себя во всех смыслах.

Никто не говорит, что просто.

Но и не так уж трудно.

На днях я спросил Владимира Путина, ждет ли он от себя чего-то еще в уходящем году.

А вас хочу спросить: ждете ли от себя еще чего-то в наступающем?

Надо, чтоб ждали. Чтобы чего-то хотелось. Это способ сохранить себя. Сберечь. Не потерять. А то и найти.

Твердый знак («Ъ») никогда не будет мягким («Ь»)!

С наступающим Новым годом!

А не обороняющимся!

Андрей Колесников, специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ»