«Надо, чтоб ждали»
Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников поздравляет читателей с наступающим Новым годом
Фото: Из личного архива Андрея Колесникова
Дорогие читатели!
Время трудное, и тут главное — сохранить себя во всех смыслах.
Никто не говорит, что просто.
Но и не так уж трудно.
На днях я спросил Владимира Путина, ждет ли он от себя чего-то еще в уходящем году.
А вас хочу спросить: ждете ли от себя еще чего-то в наступающем?
Надо, чтоб ждали. Чтобы чего-то хотелось. Это способ сохранить себя. Сберечь. Не потерять. А то и найти.
Твердый знак («Ъ») никогда не будет мягким («Ь»)!
С наступающим Новым годом!
А не обороняющимся!