Откладывай на завтра

За 11 месяцев 2024 года жители Черноземья внесли в программу долгосрочных сбережений (ПДС) 3,8 млрд руб., свидетельствуют данные Банка России. С мая по ноябрь в большинстве регионов фиксировался рост числа договоров. Наиболее заметно динамика прослеживалась осенью. Эксперт прогнозирует, что в 2025 году интерес к программе в макрорегионе продолжит расти.

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За первые 11 месяцев 2024 года жители Черноземья вложили в программу долгосрочных сбережений (ПДС) более 3,8 млрд руб. Это следует из данных ЦБ.

В Воронежской области с весны 2024 года (помесячно данные начали фиксироваться в мае) число договоров долгосрочных сбережений активно росло. C начала года по май было заключено 7,8 тыс. договоров на 101,6 млн руб. В июне воронежцы оформили 2,3 тыс. вкладов на 55,1 млн руб., в июле — 2,5 тыс. на 99,4 млн руб., а в августе — 2,8 тыс. на 116 млн руб. Осенью динамика ускорилась: в сентябре было оформлено 3,6 тыс. договоров на 167,5 млн руб., в октябре — 5,6 тыс. на 172,5 млн руб., а в ноябре — уже 10,4 тыс. на 385 млн руб. Так, к концу года воронежцы оформили 35,3 тыс. договоров на 1,1 млрд руб.

В Белгородской области наблюдался схожий тренд: с мая по ноябрь число договоров последовательно росло. С начала года по май было оформлено 6,6 тыс. договоров на 82,6 млн руб. В июне белгородцы заключили 2,8 тыс. договоров на 67,5 млн руб., в июле — 3,4 тыс. на 99 млн руб., а в августе — 3,9 тыс. на 113,5 млн руб. В сентябре жители региона оформили уже 4,6 тыс. договоров на 137,8 млн руб., в октябре — 6,9 тыс. на 203 млн руб., а в ноябре — 10,3 тыс. на 354,6 млн руб. К началу декабря число заключенных договоров по ПДС достигло 38,7 тыс., а сумма по ним — 1 млрд руб.

В Курской области к маю жители оформили 3,2 тыс. кредитов на 30 млн руб. Летом на фоне вторжения ВСУ рост числа договоров ПДС в регионе сменялся падением. Так, в июне было заключено 1,1 тыс. договоров на 28,1 млн руб., в июле — 1,4 тыс. на 52,1 млн руб., а уже в августе — снова 1,1 тыс. на 42,3 млн руб. Осенью динамика выровнялась: в сентябре куряне оформили 1,5 тыс. договоров на 64,1 млн руб., в октябре — 3,9 тыс. на 121 млн руб., а в ноябре — 5,6 тыс. на 193,7 млн руб. Всего по итогам 11 месяцев в регионе заключили 18 тыс. договоров на 531 млн руб.

В Липецкой области число оформленных договоров росло с мая: к этому месяцу в регионе было открыто 3,2 тыс. вкладов на 39,2 млн руб. В июне прибавилось 887 договоров на 17,5 млн руб., в июле — 1,2 тыс. на 40,4 млн руб., а в августе — 1,5 тыс. на 47,9 млн руб. В сентябре оформили почти столько же, сколько месяцем ранее, однако на большую сумму — 63,1 млн руб. В октябре липчане заключили 2,2 тыс. договоров на 59 млн руб., а в ноябре — 4,3 тыс. на 149,5 млн руб. Так, к концу года в регионе было оформлено 15 тыс. вкладов на 416 млн руб.

В Орловской области наблюдался менее интенсивный рост числа договоров ПДС, чем в других регионах. К маю в регионе было заключено 3,2 тыс. договоров на 27 млн руб. В июне оформили 1 тыс. вкладов на 23,4 млн руб., в июле — столько же, но на 31,2 млн руб., а в августе — 1,3 тыс. на 35,8 млн руб. Осенью рост ускорился: в сентябре — 1,5 тыс. договоров на 49,5 млн руб., в октябре — 3,2 тыс. на 91 млн руб., а в ноябре — 5,2 тыс. на 167,5 млн руб. По итогам 11 месяцев орловчане оформили 16,6 тыс. договоров на 426 млн руб.

В Тамбовской области к маю было заключено 2,5 тыс. договоров ПДС на 21,9 млн руб. В июне жители региона оформили 895 договоров на 17,6 млн руб., а спустя месяц — 802 на 23,4 млн руб. За август число вкладов составило 1 тыс., а сумма по ним — 29,2 млн руб. В сентябре тамбовчане оформили 1,5 тыс. вкладов на 40,7 млн руб., в октябре — 1,9 тыс. на 48,7 млн руб., а в ноябре — 3,1 тыс. на 98,8 млн руб. К концу года их число достигло 11,8 тыс., а сумма по ним — 280,7 млн руб.

Программа долгосрочных сбережений стартовала в январе 2024 года. Она предусматривает государственное софинансирование в течение десяти лет (максимальная сумма госдоплаты составляет 36 тыс. руб. в год), а также право на налоговый вычет. Кроме того, в программу можно перевести пенсионные накопления, сформированные в 2002–2013 годах.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отмечает, что ПДС продолжает набирать популярность среди жителей Черноземья: «Общий объем вложений в ПДС к концу года может превысить 200 млрд руб. Ожидается, что в 2025 году государство предоставит участникам программы софинансирование в размере не менее 8 млрд руб. Опрос ВЦИОМ показал, что 22% россиян планируют участвовать в программе, из них 17% намерены инвестировать в течение трех-пяти лет, а еще 5% — в ближайшие год-два. Учитывая эти тенденции, можно предположить, что в 2025 году интерес к ПДС будет только расти, особенно благодаря государственной поддержке и налоговым льготам».

Егор Якимов