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Главу профсоюза «Урала» в Миассе вновь арестовали за публикацию видео

Миасский городской суд признал виновным председателя независимого профсоюза автозавода «Урал» Анатолия Банных в публичной демонстрации экстремистской символики из-за публикации в 2018 году видеоролика «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Ему назначен административный арест на 14 суток. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что в октябре 2018 года Анатолий Банных на своей странице в соцсети разместил видеоролик с монологом Алексея Навального. В нижнем углу этого видео была размещена символика «ФБК» (признана экстремистской в РФ) и «Штаба Навального» (сеть штабов признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Суд пришел к выводу, что Анатолий Банных нарушил закон «О противодействии экстремистской деятельности».

В суде обвиняемый признал вину и пояснил, что забыл удалить видео после объявления организаций экстремистскими, к их деятельности отношения не имеет.

«Вопреки доводам Анатолия Банных, незнание, не придание значения размещенной на странице социальной сети видеозаписи не может свидетельствовать об отсутствии в его действиях состава административного правонарушения», – пришел к выводу Миасский городской суд.

Это уже второе административное наказание председателя независимого профсоюза автозавода «Урал». Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ноябре Миасский городской суд признал его виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Тогда его арестовали на 14 суток.

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