Деловая активность в сфере услуг РФ замедлила темпы роста

В декабре индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России снизился до 51,2 пункта (с 53,2 пункта в ноябре), сообщило агентство S&P Global. По его данным, несмотря на устойчивый рост новых заказов, рост производства замедлился до самого низкого за три месяца. Это произошло на фоне «относительно сдержанного» спроса, пояснили эксперты.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на спад.

Согласно пресс-релизу S&P (.pdf), объемы невыполненных заказов в секторе росли самыми быстрыми темпами с августа 2023 года. Отмечается, что накопление незавершенных заказов стало самым резким за 16 месяцев. При этом были зафиксированы самые высокие темпы создания рабочих мест за четыре месяца.

Снова показали рост заказы у российских поставщиков услуг, эта тенденция отмечается ежемесячно с июля. В декабре также отмечен рост нового бизнеса на фоне повышения спроса, однако темпы роста замедлились в месячном выражении, пишет агентство.

Темпы роста инфляции стали самыми резкими с января 2023 года на фоне «неблагоприятных колебаний валютного курса и повышения цен поставщиками», отмечает S&P. Деловая уверенность у поставщиков упала до самого низкого уровня с июля 2023 года.

Накануне сообщалось, что PMI в обрабатывающих отраслях России снизился с 51,3 пункта в ноябре до 50,8 пункта в декабре. Показатель пошел на спад впервые после двух месяцев роста. Причиной эксперты назвали рост объема импорта и нехватку материалов.