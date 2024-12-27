В ноябре замедлился рост деловой активности обрабатывающей промышленности РФ

Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях России снизился с 51,3 пункта в ноябре до 50,8 пункта в декабре, следует из материалов исследования S&P Global (.pdf). Показатель снизился впервые после двух месяцев роста.

Значение PMI выше 50 пунктов свидетельствует о росте экономической активности, ниже — о спаде.

В отчете говорится, что рост поддерживался увеличением объемов производства и новыми заказами. При этом темпы роста в каждой из секторов российской промышленности замедлились. Причиной этому стали продолжающийся рост объема импорта и нехватка некоторых материалов.

Темпы роста отпускных цен оставались выше общего тренда. В отчете также говорится о сокращении численности персонала второй месяц подряд.

В декабре российские производители резко увеличили закупку сырья. Уточняется, что это было вызвано усилиями по созданию запасов в надежде на рост производства в ближайшие месяцы и на случай задержек поставок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Промышленность прирастает запасами».