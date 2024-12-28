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Коммерсантъ FM
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Правительство с января вводит пошлину в 5% на экспорт гороха, нута и чечевицы

Правительство объявило о введении экспортной пошлины в размере 5% на экспорт гороха, нута и чечевицы. Пошлина будет действовать с 1 января 2025 года.

Согласно пресс-релизу, сбор за вывоз упомянутых видов зернобобовых культур из России за пределы Евразийского экономического союза будет действовать на постоянной основе. Власти считают, что это поможет поддержать «рациональное соотношение экспорта зернобобовых культур и внутреннего потребления».

До конца текущего года при вывозе зернобобовых культур применяют гибкие экспортные пошлины — в зависимости от курса рубля они составляют от 4% до 7%.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в 2023/24 сельхозгоду поставки гороха за границу составили почти 3,2 млн т, что стало рекордом. Однако в 2024/25 сельхозгоду сборы снизились, и в первой половине сезона (июль—декабрь) экспорт был на уровне 0,7 млн т (против 1,8 млн т годом ранее). По данным Росстата, в 2023 году в России собрали 345 тыс. т чечевицы и 702,8 тыс. т нута, информация за этот год пока не опубликована.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Аграриям высевают импорт».

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