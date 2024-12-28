Зоран Терзич ушел из женской сборной РФ по волейболу и возглавил сборную Сербии

Серб Зоран Терзич стал главным тренером женской сборной Сербии по волейболу. Он покинул российскую сборную, которую возглавлял с 2022 года.

О назначении сообщил Волейбольный союз Сербии. Контракт подписан до 2028 года.

Господину Терзичу 58 лет. Он был тренером сербской сборной в 2002–2022 годах. Команда под его руководством стала чемпионом мира 2018 года, чемпионом Европы 2011, 2017 и 2019 годов, а также серебряным и бронзовым призером Олимпиады 2016 и 2021 годов соответственно. Тренировал «Омичку» в 2012–2015 годах, московское «Динамо» в 2017–2018 годах и турецкий «Фенербахче» в 2018–2023 годах. С 2023 года работает в казанском клубе «Динамо—Ак Барс».