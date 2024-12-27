«Яндекс» получил заряд

«Яндекс» (MOEX: YDEX) купил сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд». Собеседники “Ъ” не исключали, что компания может стоить более 3 млрд руб. IT-гигант пообещал инвестировать в проект больше 2 млрд руб. за два года, в том числе привлекая партнеров по франшизе. В прошлом году долю «Бери заряд» на рынке источники Forbes оценивали в 60-85%. Компания появилась в 2018 году, и за пять лет ее выручка превысила 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Бери заряд» Фото: «Бери заряд»

В 2023 году основатель сервиса Кирилл Кулаков рассказывал о планах выхода на биржу, чтобы не лишаться контроля, которого обычно требуют крупные инвесторы. Большинство стартапов обречены на продажу большим компаниям, и это не только российский тренд, говорит инвестбанкир Евгений Коган: «Есть энтузиасты, которые начинают какой-то бизнес, у них ограничены ресурсы. Потом, если бизнес развивается, он интересен, приходят фонды, которые готовы вкладываться в это дело. Но последние здесь, скорее, пассажиры, которые просто дали денег и хотят в результате некой сделки M&A или выхода на IPO получить кратную прибыль. Это нормальное, так сказать, развитие бизнеса. Поэтому очень частая ситуация, когда стартапы поглощаются большими игроками, которые их по-настоящему капитализируют и абсорбируют в свой бизнес.

Многие из тех ребят, которые начинают свое дело, прекрасно понимают, что один и тот же актив, одна и та же технология в руках компании, которая стоит сотни миллиардов, и в их руках — это разные величины. В свою очередь, у гигантских корпораций просто начинает работать эффект масштаба. Другое дело, что у нас таких мощных игроков, которые любят стартапы приобретать, абсорбировать их у себя, мало. Это те же "Яндекс", "Сбер", АФК "Система".

Да, действительно, крупный игрок иногда начинает диктовать свои правила игры. Это же вопрос переговоров и вопрос, кому что надо.

Если тебе очень нужен этот сервис, то ты выходишь на комфортные для продавца условия. Если у тебя есть возможность сделать свой продукт, то можно попытаться это сделать и забрать поляну себе».

Крупные российские компании, в том числе «Яндекс» и «Сбер», не первый год пополняют свои портфели непрофильными активами. Например, финансовый гигант в октябре 2024-го купил за 1,5 млрд руб. онлайн-школу «Алгоритмика», в которой детей обучают программированию, сообщал Forbes. У крупнейших игроков есть две базовые стратегии, рассказал основатель компании Ultra Motors Андрей Зиновьев: «Большие корпорации внимательно следят за растущими нишами и обычно используют одну из двух стратегий: либо покупают лидера, либо стараются его победить собственными ресурсами. Верным представляется и тезис о том, что приобретение стартапа большой технологической компанией, большой экосистемой вроде "Яндекса" является более вероятным исходом, чем длительное независимое существование такого проекта. Вся последняя история российского рынка это подтверждает.

Неоднозначным является вопрос о том, зачем крупные игроки скупают активы из совершенно разных и, на первый взгляд, независимых друг от друга ниш.

Под такими игроками в первую очередь понимаются "Сбер", "Яндекс" и в меньшей степени МТС и "Тинькофф". Делают они это, скорее всего, потому, что каждая из этих компаний видит себя как экосистему, каждая составляющая которой лишь усиливает все остальные части общей структуры. Клиент, попадая внутрь экосистемы, может получить совершенно разные продукты или услуги и не выходить за ее рамки, что, соответственно, повышает все базовые показатели вроде LTV, среднего чека и так далее».

За три года в столице запустилось около 1,5 тыс. новых стартапов. По числу таких компаний город заняла третье место в мире среди мегаполисов, теперь их около 5,5 тыс., говорится в исследовании Агентства инноваций Москвы.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин